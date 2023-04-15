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القططي: يوم القدس العالمي يُؤسس لتحرير فلسطين

15 نيسان / أبريل 2023 05:44

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غزة- وكالة الراي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د.وليد القططي، أن يوم القدس يهدف إلى إيصال قناعة للأمة الإسلامية بأن القدس بوصلة الأمة وأن أي دولة لن تستطيع تحقيق النهضة في ظل وجود الاحتلال.

وقال القططي خلال لقاء متلفز مساء اليوم السبت:" إن يوم القدس العالمي يُؤسس لتحرير فلسطين من خلال فكرة وفلسفة هذا اليوم التي تُؤكد أن قضية فلسطين قضية لكل الأمة".

وأضاف معلقاً على أحداث الأقصى:" حكومة الاحتلال خطرها على الكيان أكثر من خطرها على الشعب الفلسطيني لأنها عمقت التناقضات الداخلية داخل الكيان"، مؤكداً أن هذا التطرف باقتحام الأقصى أظهر الوجه الحقيقي لهذا الكيان.

وتابع القيادي في الجهاد حديثه:" الغرب يُريد لكيان الاحتلال أن يكون ذات طابع ديمقراطي شكلاً لتبرير دعمه له، والأنظمة العربية التي طبعت مع الاحتلال كانت مُجبرة بإقامة هذه العلاقة من قبل أمريكا".

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