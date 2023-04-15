الدعليس: معاناة قطاع غزة تتطلب مزيداً من الاهتمام الدولي

غزة - وكالة الرأي:

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، أن معاناة قطاع غزة تتطلب مزيدا من الاهتمام الدولي بقضاياه العادلة، في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية بفعل استمرار الحصار الخانق.

جاء ذلك خلال استقبال الدعليس بمكتبه في مدينة غزة، اليوم السبت، مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة السيدة مريم مولر في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامها.

واستمع الدعليس من مولر إلى أبرز الأنشطة التي نفذتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة خلال العامين الماضيين، واستعرضا الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

يشار إلى أن السيد وليام شومبورغ سيتولى مهام منصب رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة خلفا للسيدة مريم مولر التي انتهت فترة ولايتها.