أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

غزة - وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم الأحد في الأسواق الفلسطينية على النحو الآتي:

سعر صرف الدولار: 3.67 شيقل

‏سعر صرف الدينار: 5:18 شيقل

‏سعر صرف اليورو: 4.08 شيقل

‏سعر صرف الجنيه: 0.12 شيقل