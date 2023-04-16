أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم الأحد في الأسواق الفلسطينية على النحو الآتي:
سعر صرف الدولار: 3.67 شيقل
سعر صرف الدينار: 5:18 شيقل
سعر صرف اليورو: 4.08 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيقل
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16 نيسان / أبريل 2023 09:29
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