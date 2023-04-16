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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

16 نيسان / أبريل 2023 09:29

غزة - وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم الأحد في الأسواق الفلسطينية على النحو الآتي:

 سعر صرف الدولار: 3.67 شيقل

‏سعر صرف الدينار: 5:18 شيقل

‏سعر صرف اليورو: 4.08 شيقل

‏سعر صرف الجنيه: 0.12 شيقل

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