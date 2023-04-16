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المياه تقذف أطناناً من الروبيان على شواطئ إقليم "بريموريه"

16 نيسان / أبريل 2023 09:34

المياه تقذف أطناناً من الروبيان على شواطئ إقليم "بريموريه"
المياه تقذف أطناناً من الروبيان على شواطئ إقليم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كميات كبيرة من الروبيان ظهرت فجأة على أحد الشواطئ في إقليم "بريموريه" الروسي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سكان شبه جزيرة خانجان في إقليم "بريموريه" الروسي لاحظوا مؤخرا ظهور كميات كبيرة من الروبيان موجودة على أحد شبه الجزيرة، ونشروا صور وفيديوهات لهذه الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يعرف سبب هذه الظاهرة الغريبة بعد، فالبعض يعتقد أن تيارات المياه القوية قد جرفت هذه القشريات إلى الشاطئ، فيما تخوف آخرون من وجود نشاط بركاني تحت الماء في المنطقة القريبة من ظهور تلك الحيونات على اليابسة.

المصدر: RT

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