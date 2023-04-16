وكالة الرأي الفلسطينية المكسيك.. قطعة أثرية تكشف عن وجود كرة القدم منذ 12 قرنا وكالة الرأي الفلسطينية المياه تقذف أطناناً من الروبيان على شواطئ إقليم "بريموريه" وكالة الرأي الفلسطينية قطار محمّل بمواد خطرة يتسبب بحريق لخروجه عن مساره وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف نوع جديد من البرامج الضارة ينتشر عبر منصة Discord وكالة الرأي الفلسطينية أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "أوروبيون لأجل القدس" تدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين وكالة الرأي الفلسطينية "ويندوز 11" يتخلى عن ميزة عمرها 20 عاما تقريبا! وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية بكتيريا تحوّل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء إلى بلاستيك حيوي!
أخبار » عجائب وطرائف

المكسيك.. قطعة أثرية تكشف عن وجود كرة القدم منذ 12 قرنا

16 نيسان / أبريل 2023 09:38

المكسيك.. قطعة أثرية تكشف عن وجود كرة القدم منذ 12 قرنا
المكسيك.. قطعة أثرية تكشف عن وجود كرة القدم منذ 12 قرنا

تمكن باحثون وعلماء آثار من العثور على قرص حجري في المكسيك نقشت عليه صورتا شخصين يمارسان ما يشبه لعبة كرة القدم.

وعثر الخبراء على ذلك القرص الذي يعود إلى القرن التاسع في شبه جزيرة يوكاتان، ويبلغ قطره 32 سم ووزنه 40 كيلوغراما، ويتميز بكتابة هيروغليفية معقدة، بالإضافة إلى لاعبين يقفان بجوار كرة.

ويرتدي كل من الشخصين لباسا تقليديا مرتبطا باللعبة القديمة المعروفة باللغة الإسبانية باسم "بيلوتا مايا".

قال فرانسيسكو بيريز رويز، من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ: "من النادر العثور على كتابة هيروغليفية في هذا الموقع، ومن النادر العثور على نص كامل".

ويقوم الخبراء بتحليل الكتابة لفك المعنى الدقيق لها، في حين يشير وزن الحجر إلى أنه ربما تم تصميمه ليتم عرضه بدلا من حمله بواسطة متفرجين، وذلك لتخليد مباراة مهمة.

ويبدو أن اللاعبين كانا يلعبان لفرق متنافسة، إذ يرتدي أحدهما غطاء رأس مزين بالريش ووشاحا بنمط زهرة زنبق الماء. ويرتدي الآخر غطاء رأس من  حضارة المايا يعرف بعمامة الأفعى، ودرعا واقيا.

وبحسب علماء فإن لعبة "بيلوتا مايا" كانت رياضة جماعية ساعدت في توحيد مجتمع المايا، وربما كانت بمثابة وسيلة لحل بعض الصراعات والنزاعات.

ونشأت حضارة المايا في جنوب شرق المكسيك وأمريكا الوسطى، فيما لا يزال حوالي ستة ملايين شخص من السكان الأصليين يتحدثون العشرات من لغات المايا.

وكانت تشيتشن إيتزا واحدة من أكبر مدن المايا، وقد اكتشف علماء الآثار 13 ملعبا للعبة كرة "بيلوتا مايا" داخل أراضيها.

المصدر: "التايمز"

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟