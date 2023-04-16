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بطولة فرنسا:سان جرمان يخطو بثبات نحو اللقب

16 نيسان / أبريل 2023 10:11

بطولة فرنسا:سان جرمان يخطو بثبات نحو اللقب
بطولة فرنسا:سان جرمان يخطو بثبات نحو اللقب

خطا باريس سان جرمان المتصدر خطوة هامة نحو احراز لقبه الحادي عشر وتحطيم الرقم القياسي بفوزه الصريح على وصيفه لنس 3-1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع سان جرمان رصيده الى 72 نقطة مقابل 63 للنس الذي قد يفقد الوصافة لصالح مرسيليا الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين ويلتقي تروا الاحد.

وفي حال قدر لفريق العاصمة التتويج، سينفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب (11) الذي يتقاسمه حاليا مع سانت اتيان بعشرة القاب لكل منهما.

بدأ لنس الذي لم يخسر اي من مبارياته السبع الاخيرة (5 انتصارات وتعادلين)،المباراة ضاغطا على مضيفه وكاد يفتتح التسجيل عبر الغاني ساليس عبد الصمد الذي سدد الكرة باتجاه المرمى لكن الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما تصدى لمحاولته ببراعة بعد مرور دقيقتين

ثم دخل سان جرمان ايقاع المباراة ثم كانت نقطة التحول لدى طرد عبد الصمد لارتكابه خطأ ضد الظهير الايمن المغربي اشرف حكيمي (19).

واستغل سان جرمان النقص العددي في صفوف منافسه ليفتتح التسجيل عبر كيليان مبابي بعد تبادل الكرة مع لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا قبل أن يسددها بمساعدة القائم في الشباك (31).

والهدف هو العشرون لمبابي هذا الموسم، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين بفارق هدف عن مهاجم ليل الكندي جوناثان ديفيد.
وحسم سان جرمان نتيجة المباراة عندما اضاف فيتينيا الهدف الثاني بتسديدة من 25 مترا، مسجلا هدفه الاول هذا الموسم (37) قبل ان يضيف الأرجنتيني ليونيل ميسي الثالث اثر تمريرة بالكعب من مبابي (40).

وفي الشوط الثاني، قلص لنس الفارق عبر البولندي برزيميسلو فرانكوفسكي من ركلة جزاء اثر لمسة يد من الاسباني فابيان رويس داخل المنطقة (60).

وحافظ رين على أمله في المشاركة على الصعيد الاوروبي الموسم المقبل بفوزه الصريح على رينس 3-صفر.
وارتقى رين موقتا الى المركز الخامس، رافعا رصيده الى 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليل السادس ونقطتين عن ليون السابع.
ونافس رين بقوة على المراكز الاولى في القسم الاول من الدوري لكن مستواه تراجع بعد معاودة النشاط اثر انتهاء مونديال قطر ليتراجع الى وسط الترتيب.

ورفع انصار رين لافتات مطالبين اللاعبين ببذل جهود مضاعفة للخروج من دوامة النتائج المتواضعة في الاشهر الاخيرة ومن بينها واحدة "الفوز ضروري من اجل الاحتفاظ بالأمل"، واخرى كتب عليها "لقد صبرنا ثلاثة اشهر من دون اي تحسن، يجب القيام بعمل ما".

وفك رين عقدته ضد رينس الذي يشكل عقدة مستعصية له لانه فشل في الفوز على منافسه سوى مرة واحدة في تسع مباريات قبل اليوم منذ عام 2018 مقابل ست هزائم وتعادلين ايضا.

واستغل رين غياب لاعبي الوسط المؤثرين في صفوف رينس وهما ينس كاجوست وازور ماتوسيوا الموقوفين ليفتتح له البلجيكي جيريمي دوكو التسجيل بتسديدة زاحفة اثر خطأ من الكسيس فليبس (9).

وسرعان ما اضاف دوكو الذي عانى من اصابات متكررة هذا الموسم وكان يشارك اساسيا للمرة الخامسة فقط، الهدف الثاني اثر تمريرة من ارنو كاليمويندو (19).

وكانت الفرصة الوحيدة في الشوط الاول لرينس تسديدة مارشال مونيتسي لكن الحارس الدولي السابق ستيف مانداندا تصدى لها ببراعة (41).

واستمرت افضلية رين وتصدى القائم لركلة حرة سددها بنجامان بوريغو (67).

وحسم امين غويري النتيجة نهائيا في صالح رين بتسديدة ساقطة "لوب" في الدقيقة 68.

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