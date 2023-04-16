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"هنية" يتوج فريق "الخضيرة" بكأس بطولة النجوم الرمضانية

16 نيسان / أبريل 2023 11:48

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غزة- وكالة الراي 
توج عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة فريق "الخضيرة" بطل محافظة الشمال بكأس بطولة النجوم الرمضانية لخماسيات كرة القدم، مساء امس السبت، في صالة سعد صايل، ضمن البطولة التي أقيمت برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمركز الثقافي الماليزي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم بمشاركة 26 فريقا ضمت نجوم كرة القدم في الأندية من كافة محافظات غزة.

وحضر المباراة النهائية والتتويج شادي سالم مدير المركز الثقافي الماليزي، وياسر رضوان عضو اتحاد كرة القدم، وجاء تتويج "الخضيرة" بعد فوزه المستحق على فريق" الخليل" بطل المحافظة الوسطى بثلاثة أهداف نظيفة جميعها في الشوط الأول، أحرز للفريق البطل اللاعب سالم رضوان "هدفين" وفادي عساف "هدف" وحصل اللاعب سالم رضوان على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

حكام المباراة النهائية محمد الحسني ابراهيم الشيخ خليل محمود الصواف

يذكر أن فريق الخضيرة بطل بطولة النجوم من محافظة شمال غزة ويتكون من النجوم إسماعيل علوان، أحمد علوان، فادي عساف، بلال عساف، نور الكرد، حسن عبدالله، يوسف عيسى، وسام فرج، مروان علوان، بقيادة الكابتن علاء علوان.

وتسلم الفريق البطل مكافأة البطولة بقيمة 4000 شيكل، بينما حصل فريق الخليل صاحب المركز الثاني على مكافأة بقيمة 2500 شيكل.
 

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