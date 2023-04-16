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نفذت 145 زيارة تفتيشية

"الاقتصاد" تُسجّل مخالفات لـ 17 محل ملابس لعدم إعلانها الأسعار

16 نيسان / أبريل 2023 01:03

جانب من الجولات
جانب من الجولات

غزة - وكالة الرأي:

سجلت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بوزارة الاقتصاد الوطني 17 مخالفة لمحال ملابس لعدم إعلانها الأسعار.

 وقالت الإدارة العامة في بيان لها، إنها نفذت 145 زيارة تفقدية 12 جولة تفتيشية على محال بيع الملابس والأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة ضمن خطتها الرمضانية.

 وأكدت الإدارة، أنها سجلت 18 محاضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وكذلك 6 محاضر ضبط لعدد من السلع والمنتجات.

 وذكرت أن طواقمها نظمت جولات تفتيشية وضبطت 100 كجم معمول بالتمر بسبب مخالفته للمواصفات الفلسطينية وضبطت 40 كجم حلقوم محشو بالمكسرات وكذلك ضبطت 47 عبوة سائل غسيل بسبب الرسوب في الفحص المخبري.

وأوضحت الإدارة أن جولاتها مستمرة على مدار الأسبوع وطوال أيام شهر رمضان ولن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار.

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