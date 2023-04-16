"قسم الصناعات الغذائية" ينظم جولات ميدانية لمصانع المياه المعدنية والمشروبات الغازية

غزة- وكالة الرأي

نظم قسم الصناعات الغذائية في وزارة الاقتصاد جولات ميدانية على مصانع المياه المعدنية والمشروبات الغازية في محافظة غزة.

وأكد القسم أن الجولات تأتي للتأكد من مدى التزام المصانع بالشروط الصحية وكذلك بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية والتأكد من صحة إجراءات التراخيص.

وتفقد القسم خلال جولاته التفتيشية خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية والمواد الخام المستخدمة في صناعة العصائر والمشروبات الغازية وكيفية التعبئة والتخزين لها.

وتابع القسم خلال الجولات ماكينات نفخ العبوات البلاستيكية والتأكد من سلامتها وجودة العبوات المعبأة بالمنتجات المعدة للتسويق.

وأكد القسم على أصحاب المصانع ضرورة التزامهم بالتعليمات والارشادات الفنية المتعلقة بالشروط الصحية الخاصة بمكان التصنيع والتعبئة والتخزين لمصانع المياه المعدنية.

وأشار القسم إلى أن الوزارة تولي المنتج المحلي الوطني أهمية كبيرة وتحرص على النهوض به وتطويره وتدعمه بكل الطرق والوسائل.

