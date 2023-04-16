الزراعة تواصل جوالاتها الإرشادية على مربي الاغنام بخانيونس

غزة – وكالة الرأي :

نفذ قسم الانتاج الحيواني في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين جولة ميدانية ارشادية على مربي الاغنام في منطقة خزاعة بمحافظة خان يونس.

وأشار رئيس قسم الانتاج الحيواني أسعد أبو طعيمة، إلى الاجراءات الفنية والعمليات الحقلية في تربية الاغنام خلال فصل الربيع.

وأكد على أهمية العناية بالتغذية على الاعلاف الخضراء، وجز الصوف للأمهات، وفطام الحملان والحملات، وعمليات الاستبعاد والاحلال للحفاظ على انتاجية مزارعهم، مع ضرورة عمليات التنظيف المستمر للحظائر.

وتهدف هذه الجولات ضمن سياسة وزارة الزراعة للنهوض بالإرشاد الزراعي.