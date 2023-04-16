المباحث العامة تلقي القبض على سارق 10 آلاف دولار برفح

غزة - وكالة الرأي :

ضبطت دائرة مباحث محافظة رفح - قسم مباحث تل السلطان، مواطناً بتهمة دخول منزل وسرقة مبلغ بقيمة 10 آلاف دولار.

وأوضحت مباحث تل السلطان أنها تلقت شكوى المواطن (م. ي) والتي مفادها قيام مجهول بالدخول لمنزله وسرقة المبلغ المذكور من داخله.

وأشارت إلى أنه بالبحث والتحري وجمع المعلومات، تم الاشتباه بالمدعو (ع. ز) 21 عاماً، وباستدعائه واستجوابه أقر بما نسب إليه وبدلالتهم تم ضبط جزء من المسروقات.

وأكدت المباحث أنه تم إحالة ملف القضية والمذكور والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.