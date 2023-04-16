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جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

16 نيسان / أبريل 2023 03:07

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غزة – الرأي:

اختتم مجلس إدارة جمعية الوفاء الخيرية، سلسلة الإفطارات الرمضانية والتي نظمتها الجمعية منذ بدء شهر رمضان المبارك.

وقال د. جمال خصوان، رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء: "إن الإفطارات التي نظمتها جمعية الوفاء كانت بمثابة تثبيت لجسور التواصل مع المؤسسات المختلفة وتعزيز التواصل المجتمعي للجمعية مع مختلف الفئات المجتمعية".

وأضاف د. خصوان:"حاولنا قدر الإمكان أن تشمل الإفطارات كافة المؤسسات والتي تنسق وتشبك معها الوفاء وشملت أيضًا مؤسسات جديدة نأمل أن نفتح أفق للتعاون معها قريبًا".

وتم خلال الإفطارات تقديم عروض فيديو لتاريخ جمعية الوفاء والخدمات التي تقدمها في برنامجيها المختلفين، مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي، ومركز الوفاء لرعاية المسنين.

وبدوره قال م. أحمد أبو راس، نائب رئيس المجلس: "إن الانطباع العام عن هذه الإفطارات كان ممتازًا ولذلك من الممكن أن يُصبح تقليدًا سنويًا للجمعية من أجل البقاء ضمن نطاق تسليط الضوء المجتمعي عليها".

وتابع م. أبو راس: "إن الوفاء مؤسسة المجتمع الفلسطيني وهي بحاجة لأن تكون على تواصل مع كافة فئات المجتمع ولذلك جاءت الإفطارات في إطار تعزيز تلك العلاقات".

واستهدفت الإفطارات بعض المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالوفاء، ومؤسسات صحية شريكة، ومؤسسات وشركات طبية، وشركات أدوية، ورجال الأعمال، ومدراء البنوك العاملة في القطاع، والصحفيين والإعلامين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، وبعض الشخصيات الاعتبارية.

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جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

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