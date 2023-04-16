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المشاركة الأولى في رماية القوس

"هنية" يكرم " وسيم نايف" بعد حصوله على برونزية في البطولة العربية

16 نيسان / أبريل 2023 05:39

"هنية" يكرم " وسيم نايف" بعد حصوله على برونزية في البطولة العربية

غزة - وكالة الرأي:   كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لاعب المنتخب الوطني لرماية القوس وسيم نايف بعد حصوله على البرونزية في البطولة العربية للعبة داخل الصالات التي أقيمت مؤخرا في مدينة السليمانية بجمهورية العراق. وأبدى هنية سعادته بهذا الإنجاز بعد المشاركة الأولى لمنتخب فلسطيني في هذه اللعبة، وتمنى التوفيق للاعب نايف وزملاءه ولاتحاد اللعبة لتحقيق المزيد من الإنجازات وتشريف فلسطين. بدوره شكر اللاعب وسيم نايف دعم هنية للرياضة، وتكريم الأبطال ومساندتهم، وأكد أن المشاركة في البطولة العربية بالعراق كانت تجربة مميزة أبرزت أهمية لعبة رماية القوس وإمكانية الوصول لمنصات التتويج.
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