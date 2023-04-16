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اعتقال شاب بزعم تسلله إلى مستوطنة "كريات أربع" بالخليل

16 نيسان / أبريل 2023 09:15

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة- وكالة الرأي :

اعتقل جيش الاحتلال، مساء الأحد، شابًا بزعم تسلله إلى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن قوات من الجيش اعتقلت الشاب أثناء محاولته التسلل عبر السياج الفاصل إلى هذه المستوطنة.

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