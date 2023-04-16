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الرئيس عباس يتوجه للسعودية تزامنًا مع زيارة مرتقبة لهنية

16 نيسان / أبريل 2023 11:10

وكالات-الرأي:

من المقرر أن يتوجه الرئيس محمود عباس، يوم غد الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبيةً لدعوة رسمية من العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

وهبطت مروحية أردنية، ظهر اليوم الأحد، في مقر المقاطعة، لتقل الرئيس محمود عباس إلى عمان، قبيل توجهه غدًا إلى السعودية.

وتتزامن زيارة الرئيس عباس، مع زيارة مماثلة من المقرر أن يقوم بها وفد من حركة "حماس" يترأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.

وتضاربت الأنباء حول فيما إذا كانت زيارة وفد حركة "حماس" ستقتصر على قيام قيادتها بأداء العمرة، أو أنها ستشمل عقد لقاءات مع جهات سعودية رسمية.

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