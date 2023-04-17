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كمال الخطيب: الاحتلال يعادي كل الأديان

17 نيسان / أبريل 2023 12:18

الداخل المحتل-الرأي:

أدان نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، اعتداءات الاحتلال التي تطال المسلمين والمسيحيين في القدس، مؤكداً أنهم "قومٌ يعادون كل دين".

وقال الخطيب في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن "الاعتداء على المسيحيين خلال محاولتهم الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بعيدهم، ومن قبلهم المسلمين والمعتكفين في المسجد الأقصى، تؤكد أن الاحتلال يعادي كل دين ويزدري كل معتقد".

وتابع الخطيب: "إن المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة شهدا توقيع العهدة العمرية، أعظم وأشهر ميثاق في التاريخ في حرية العبادة، ليتعلم منها الدروس أدعياء الديمقراطية، واحترام الأديان، واحترام حقوق الإنسان".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت أمس السبت، على المسيحيين المحتفلين في "سبت النور" بالقدس، وعرقلت دخولهم إلى "كنيسة القيامة" في القدس، ومنعت المسيحيين من قطاع غزة الوصول كليا إلى المدينة المقدسة.

وكانت كنائس القدس المحتلة، أكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت قيودًا "غير معقولة وغير مبررة وغير مسبوقة على الوصول إلى كنيسة القيامة"، مشددة على أنها ستقوم بإجراء المراسم كما هو معتاد على مدار ألفي عام، رغم هذه القيود.

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