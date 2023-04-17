يد روبوتية ثلاثية الأبعاد يمكنها التقاط الأشياء بسهولة

طور الباحثون يدًا آلية فعالة من حيث التكلفة وموفرة للطاقة يمكنها الإمساك بمجموعة متنوعة من الأشياء، دون إسقاطها، من خلال استخدام حركة الرسغ فقط والإحساس في "جلدها".

تعد القدرة على فهم الأشياء ذات الأحجام والأشكال والقوام المختلفة مهمة بسيطة بالنسبة للإنسان ولكنها تمثل تحديًا للروبوتات، لمعالجة هذه المشكلة، ابتكر باحثون من جامعة كامبريدج يدًا روبوتية مرنة وطباعة ثلاثية الأبعاد والتي على الرغم من عدم قدرتها على تحريك أصابعها بشكل مستقل، ولا يزال بإمكانها تنفيذ مجموعة من الحركات المعقدة، وفقاً لموقع scitechdaily.

تم تدريب اليد الروبوتية على الإمساك بأشياء مختلفة وتمكنت من التنبؤ بما إذا كانت ستسقطها باستخدام المعلومات المقدمة من أجهزة الاستشعار الموضوعة على "جلدها"

هذا النوع من الحركة السلبية يجعل التحكم في الروبوت أسهل بكثير وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الروبوتات ذات الأصابع الآلية بالكامل، ويقول الباحثون إن تصميمهم القابل للتكيف يمكن استخدامه في تطوير روبوتات منخفضة التكلفة قادرة على الحركة بشكل أكثر طبيعية ويمكن أن تتعلم الإمساك بمجموعة واسعة من الأشياء، وتم نشر النتائج في مجلة Advanced Intelligent Systems.

في العالم الطبيعي، تنتج الحركة من التفاعل بين الدماغ والجسم: وهذا يمكّن الناس والحيوانات من التحرك بطرق معقدة دون إنفاق كميات غير ضرورية من الطاقة، على مدار السنوات العديدة الماضية، بدأت المكونات اللينة في الاندماج في تصميم الروبوتات بفضل التطورات في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي سمحت للباحثين بإضافة التعقيد إلى الأنظمة البسيطة الموفرة للطاقة.

اليد البشرية معقدة للغاية، وإعادة تكوين كل براعتها وقدرتها على التكيف في إنسان آلي يمثل تحديًا بحثيًا هائلاً. معظم الروبوتات المتقدمة اليوم ليست قادرة على التلاعب بالمهام التي يمكن للأطفال الصغار القيام بها بسهولة. على سبيل المثال ، يعرف البشر غريزيًا مقدار القوة التي يجب استخدامها عند التقاط بيضة ، ولكن بالنسبة للروبوت ، فإن هذا يمثل تحديًا: الكثير من القوة ويمكن أن تتحطم البيضة ؛ القليل جدًا ، ويمكن للروبوت أن يسقطها. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب يد الروبوت كاملة التشغيل ، مع محركات لكل مفصل في كل إصبع ، قدرًا كبيرًا من الطاقة.

في مختبر الروبوتات Bio-Inspired للبروفيسور Fumiya Iida في قسم الهندسة بكامبريدج ، طور الباحثون حلولًا محتملة لكلتا المشكلتين: يد روبوت يمكنها استيعاب مجموعة متنوعة من الأشياء بالقدر الصحيح من الضغط أثناء استخدام الحد الأدنى من الطاقة.