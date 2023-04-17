العثور على أكبر مخزن كربون بالعالم بالقطب الشمالي

حددت دراسة جديدة نُشرت في Geophysical Research Letters أكبر رواسب خشبية معروفة، تغطي 51 كيلومترًا مربعًا (20 ميلًا مربعًا) من دلتا نهر ماكنزي في نونافوت، كندا ، وحسبت أن السجلات تخزن حوالي 3.4 مليون طن (حوالي 3.1 مليون متري) طن) من الكربون، وفقاً لموقع scitechdaily.



قالت أليسيا سيندروفسكي، مهندسة البحث التي قادت الدراسة أثناء دراستها في جامعة ولاية كولورادو: "لوضع ذلك في نصابه، هذا يعني ما يقرب من مليوني ونصف المليون من انبعاثات السيارات لمدة عام، هذه كمية كبيرة من الكربون، ولكنها ليست مجموعة كربون نعرف الكثير عنها، ولدينا معرفة كبيرة بالكربون في أشكال أخرى، مثل الكربون العضوي المذاب أو الجزيئي، ولكن ليس ما نسميه" الكربون الكبير "- الخشب الكبير".



لقد عرف العلماء منذ عقود أن الأخشاب الطافية يمكن أن تتجول حقًا في القطب الشمالي، لكنهم بدأوا للتو في تحديد كمية الأخشاب الموجودة وكمية تخزين الكربون التي نخاطر بفقدانها بسبب تغير المناخ، وتعني ظروف القطب الشمالي الباردة، والجافة في كثير من الأحيان، أو الجليدية أنه يمكن الحفاظ على الأشجار لعشرات الآلاف من السنين.



نُشرت الدراسة في رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية، التي تنشر تقارير عالية التأثير وقصيرة الشكل مع آثار فورية تشمل جميع علوم الأرض والفضاء، وفقاً لموقع scitechdaily.



وأمضى الباحثون ثلاثة أسابيع في هذا المجال في قياس الأخشاب الطافية في الأنهار مع زملائهم في جامعة ولاية كولورادو، ورسموا خرائط للاختناقات وأخذوا عينات من الخشب حتى الآن باستخدام التأريخ بالكربون المشع، بعد العمل الميداني، استخدم Sendrowski الصور البعيدة لتحديد الأخشاب على سطح النهر وتقدير المدى المساحي للأزدحام. ثم قامت بتقدير حجم الخشب داخل المأزق وكمية الكربون التي يخزنها ، بناءً على قياساتها الميدانية.



وجد Sendrowski أن الرواسب، التي تضم أكثر من 400000 مخبأ صغير من الخشب ، تخزن حوالي 3.4 مليون طن (3.1 مليون طن متري) من الكربون. أكبر مخزون منفرد، والذي يغطي حوالي 20 ملعب كرة قدم أمريكي، يخزن 7385 طنًا (6700 طن متري) من الكربون وحده، ولكن نظرًا لوجود المزيد من جذوع الأشجار المدفونة في التربة، والمغمورة تحت الماء والمخفية عن الصور الجوية تحت الغطاء النباتي، فإن الكمية الإجمالية للكربون المخزنة في خشب الدلتا يمكن أن تكون ضعف حجمها.



كان الباحثون مهتمين أيضًا بمدة بقاء الشجرة في القطب الشمالي، وهو أمر مهم عند نمذجة مدى "نشاط" تجمع الكربون - أي مدى سرعة تحريك المواد. كشف التأريخ الكربوني أنه في حين أن العديد من الأشجار التي أخذوا عينات منها بدأت في النمو حول أو بعد عام 1950، كان بعضها أقدم بكثير، وتعود إلى حوالي 700 م.