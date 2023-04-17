وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون "كفل حارس" بسلفيت ويهاجمون منازل المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية ظاهرة فلكية نادرة قد تحجب رؤية هلال شوال وكالة الرأي الفلسطينية عوامل تعزز مناعة الصائمين وكالة الرأي الفلسطينية التونة غذاء غني بالبروتين... ولكن إحذروا! وكالة الرأي الفلسطينية خبراء يحذرون من مرض نادر ينقله القراد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: كتلة هوائية حارة تؤثر على البلاد وكالة الرأي الفلسطينية العثور على أكبر مخزن كربون بالعالم بالقطب الشمالي وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطرح تحديثاً طارئاً لمتصفحها كروم بعد اكتشاف ثغرة أمنية وكالة الرأي الفلسطينية ناسا تستدعي لجنة خبراء لمراجعة خطط عودة عينات المريخ وكالة الرأي الفلسطينية تطوير أول بطارية قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من الطعام
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: كتلة هوائية حارة تؤثر على البلاد

17 نيسان / أبريل 2023 09:16

رام الله - وكالة الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن كتلة هوائية حارة ستؤثر على البلاد، لذا يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويم غدٍ الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وحاراً الى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟