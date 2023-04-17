متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
17 نيسان / أبريل 2023 09:30
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية لهذا اليوم الاثنين، والتي جاءت على النحو التالي:
جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية
09:36مبابي يحطم رقم كافاني ويصبح الهداف التاريخي لسان جيرمان
09:16الطقس: كتلة هوائية حارة تؤثر على البلاد
09:30متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية
09:27"هنية" يكرم " وسيم نايف" بعد حصوله على برونزية في البطولة العربية
09:27أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015