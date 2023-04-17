وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم " وسيم نايف" بعد حصوله على برونزية في البطولة العربية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون "كفل حارس" بسلفيت ويهاجمون منازل المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية ظاهرة فلكية نادرة قد تحجب رؤية هلال شوال وكالة الرأي الفلسطينية عوامل تعزز مناعة الصائمين وكالة الرأي الفلسطينية التونة غذاء غني بالبروتين... ولكن إحذروا! وكالة الرأي الفلسطينية خبراء يحذرون من مرض نادر ينقله القراد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: كتلة هوائية حارة تؤثر على البلاد وكالة الرأي الفلسطينية العثور على أكبر مخزن كربون بالعالم بالقطب الشمالي وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطرح تحديثاً طارئاً لمتصفحها كروم بعد اكتشاف ثغرة أمنية وكالة الرأي الفلسطينية ناسا تستدعي لجنة خبراء لمراجعة خطط عودة عينات المريخ
أخبار » الأخبار الحكومية

متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

17 نيسان / أبريل 2023 09:30

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية لهذا اليوم الاثنين، والتي جاءت على النحو التالي:

اس خضره
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟