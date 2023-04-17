الاحتلال يعتقل صياديْن من بحر رفح

رفح - بسام العطار- وكالة الرأي:

قالت نقابة الصيادين في غزة، إن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادين اثنين، وصادرت" حسكة صيد" من بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح نقيب الصيادين نزار عياش لوكالة "الرأي" صباح اليوم، إن الاحتلال واصل اعتداءاته على الصيادين في بحر رفح، حيث صادر مركب صيد صغير، واعتقل صيادين اثنين، من سكان مخيم الشاطئ، وهما: محمد صالح أبوريالة، وشاهر محسن أبوريالة.

وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن ممارسات بحرية الاحتلال العدوانية، تتواصل بشكل يومي ضد الصيادين خلال عملهم في المناطق المسموح فيها بالصيد.