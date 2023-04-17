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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة والقدس

17 نيسان / أبريل 2023 10:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 7 مواطنين، من مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أحمد عبد الرحمن مصلح (40 عاما)، وموسى المفتش من حي أم الشرايط، ويحيى محمد الريماوي (17 عاما) من بلدة بيت ريما شمالا، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين حازم الشرحة، وحمزة العرب من دورا جنوب الخليل، والأسير المحرر نضال دغلس بعد اقتحام منزله في بلدة عصيرة الشمالية قضاء نابلس.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد شاهين، ومحمد مازن حجازي من منزليهما في حارة السعدية بالقدس المحتلة.

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