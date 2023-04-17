وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: قضية تحرير الأسرى على رأس أولوياتنا وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يتوج غزة الرياضي بكأس بطولة " الياسين" لقدامى اللاعبين وكالة الرأي الفلسطينية أرسنال يتعادل ويفتح الطريق أمام سيتي ويونايتد ثالثًا وكالة الرأي الفلسطينية الفلسطينيون يحيون اليوم ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني" وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يواصل تبديد النقاط وأتلتيكو يحقق فوزه السادس توالياً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز 10 شبان من بلدة يعبد على حاجز عسكري غرب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية حذار من النوم على الأرض.. هذا ما سيُصيبك وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل صياديْن من بحر رفح وكالة الرأي الفلسطينية مبابي يحطم رقم كافاني ويصبح الهداف التاريخي لسان جيرمان
أخبار » الأخبار الفلسطينية

لليوم العاشر

إجراءات عسكرية مشددة للاحتلال على حاجز الحمرا

17 نيسان / أبريل 2023 10:52

حاجز الحمرا
حاجز الحمرا

الأغوار – وكالة الرأي :

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت، قبل أيام الطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الأغوار.

وتفرض سلطات الاحتلال، منذ عشرة أيام، حصارا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟