وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تستقبل 3,324 مواطن في مركز خدمات الجمهور منذ بداية 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: طواقمنا تنظم 10 زيارات تفتيشية على مصانع الحلقوم وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية المفتي يدعو لمراقبة هلال شوال بعد غروب شمس الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يتهم فلسطينيَين بالتخابر مع حزب الله و"فيلق القدس" وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف مكافأة الثانوية العامة غداً الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط "7.5" طن من المواد الغذائية الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف توزع مساعدات نقدية للأسر المتعففة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير خضر عدنان مضرب عن الطعام لليوم الـ72 بوضع صحي خطير وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد للرأي: خطة لمراقبة المطاعم والمحلات خلال عيد الفطر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

المفتي يدعو لمراقبة هلال شوال بعد غروب شمس الخميس

17 نيسان / أبريل 2023 01:36

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1444 هـ، الموافق 20 نيسان 2023م.

وحث المفتي العام، كل من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال بأحد الأرقام الآتية:

02-6260042

02-6260102

الفاكس: 02- 6262495

الجوال: 0599-111984

والهاتف المتنقل: 050-5-748584

ونوه إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟