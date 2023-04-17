العامودي: الأسرى درع المسرى وأحد العناوين الرئيسة لشعبنا

غزة- وكالة الراي:

أكد عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة علي العامودي أن قضية الأسرى هي قضية حق ومقاومة، وهي أحد العناوين الرئيسة لشعبنا في مواجهة الاحتلال.



وقال العامودي: "إن أسرانا الأبطال هم درع المسرى، وهم في الخط الأول لمواجهة الاحتلال الصهيوني، وبطولاتهم محفورة في تاريخ شعبنا، وأفعالهم محفورة في ذاكرة الاحتلال الصهيوني الغاصب".



وبعث بالتحية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الذين يذودون عن كرامة شعبهم، مبيناً أن البشائر والمؤشرات في الصراع مع العدو تؤكد أننا قريبون من تحرير الأسرى.

وأشار العامودي إلى أن ما حصل من رد المقاومة على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى، كان سيحصل لو واصل الاحتلال تضييقاته وانتهاكاته بحق الأسرى.



وشدد على أن المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام سند للأسرى في سجون الاحتلال، وإذا ما فكر الاحتلال بالتضييق على الأسرى مرةً أخرى، فسيجد المقاومة له بالمرصاد.