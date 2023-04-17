الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية

الداخل المحتل- الراي:

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر سالم، اليوم الإثنين، حكما بالسجن على الأسير مجد زاهي السعدي لمدة 17 شهرا وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

وذكر ذوو الأسير السعدي، أنه معتقل منذ 12 أيلول 2022، وتم تمديد محاكمته ست مرات بحجج واهية.