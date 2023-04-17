وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: مؤامرات الاحتلال تتحطم على صخرة صمود الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية قادة الجهاد يواصلون عقد لقاءات رسمية ودينية وحزبية في العراق وكالة الرأي الفلسطينية النائب أبو سالم يدعو لإحياء ليلة 27 من رمضان في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 236 شهيداً ارتقوا داخل سجون الاحتلال منذ 1967 وكالة الرأي الفلسطينية أبو كويك: المقاومة أخذت على نفسها عهدا بتحرير كافة أبطالنا الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: ستبقى قضية الأسرى على رأس أولوياتنا وكالة الرأي الفلسطينية عباس يصل جدة للقاء محمد بن سلمان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل البت في قرار الإفراج عن الشيخ خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية هنية يُناقش المستجدات السياسية مع أمين عام المبادرة الوطنية
أخبار » عربي ودولي

قادة الجهاد يواصلون عقد لقاءات رسمية ودينية وحزبية في العراق

17 نيسان / أبريل 2023 05:28

D48DAAF1-142B-4018-84B6-B61B1024FD10
D48DAAF1-142B-4018-84B6-B61B1024FD10

وكالات- وكالة الرأي:

يواصل وفد قيادة "حركة الجهاد الإسلامي"، برئاسة الأمين العام، زياد النخالة، في جمهورية العراق عقد اللقاءات والاجتماعات، بالشخصيات الرسمية والشعبية والمرجعيات الدينية والحزبية.

وكان وفد من الحركة وصل إلى العراق يوم الأربعاء الماضي، للمشاركة في فعاليات إحياء يوم القدس العالمي، ولنقل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الممارسات الصهيونية الهمجية، ولا سيما الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك.

وشملت زيارات الوفد، اللقاء بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوس، ونائب رئيس الوزراء رشيد العزاوي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورئيسي الوزراء السابقين: عادل عبد المهدي ونوري المالكي، ورئيس كتلة تحالف العزم في البرلمان العراقي محمود المشهداني.

كما التقى الوفد كلاًّ من مفتي جمهورية العراق سماحة الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي، ورئيس جماعة علماء العراق الدكتور الشيخ خالد الملا، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي فضيلة الشيخ همام حمودي.

كما شملت اللقاءات السفير الفلسطيني في العراق د. أحمد عقل، والسفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، والمستشار الثقافي الإيراني في العراق الشيخ غلامرضا اباذري.

وعقد الوفد لقاءات مع كل من السيد عمار الحكيم رئيس حزب تيار الحكمة الوطني، ومع الشيخ قيس الخزعلي أمين عام عصائب أهل الحق، ومع قيادة حركة الجهاد والبناء العراقية. وكذلك التقى الوفد بكل من الحاج هادي العامري قائد منظمة بدر، والحاج أبو فدك عبد العزيز المحمداوي قائد الحشد الشعبي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟