المدهون: مؤامرات الاحتلال تتحطم على صخرة صمود الأسرى

غزة - وكالة الرأي:

أكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة بهاء الدين المدهون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يحطمون مؤامرات الاحتلال على صخرة صمودهم، لافتاً إلى أن الأسرى هم درع المسرى وهم درع الشعب وهم درع القضية.

وقال المدهون: ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، تؤكد أن الأسرى هم الذين تتحطم على صخرة صمودهم وثباتهم كل المؤامرات، وأنهم خط الدفاع المتقدم الذي يفدي الأرض والمقدسات بحريته ودمه.

وأضاف: نعاهد الله ونعاهد أسرانا الأبطال ونحن نحيي ذكرى يومهم الوطني أن قضيتهم ستبقى تشغل همنا وتسيطر على تفكيرنا وتحركاتنا، ولن نكل ولن نمل من العمل في مضمار دعمهم ونصرتهم والوقوف إلى جانب أهلهم وذويهم.

وتابع: عهدنا بمقاومتنا الباسلة التي أثلجت صدورنا بصفقة وفاء الأحرار الأولى أنها ماضية في طريق تحرير الأسرى بصفقات أخرى، وأنها تمضي بثبات نحو تحقيق هذا الهدف بإذن الله.

يشار إلى أن وزارة الأسرى والمحررين وجمعية واعد ومكتب إعلام الأسرى، نفذتا فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني، منها إطلاق صور مئات الأسرى المؤبدات والقدامى في فضاء الحرية من ميناء غزة.

وشارك في الوقفة لفيف من قادة العمل الوطني والإسلامي وعدد من محرري صفقة وفاء الأحرار، مؤكدين على أن المقاومة ملتزمة في عهدها بالعمل على الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد المتحدثون على أهمية مواصلة دعم الأسرى والحركة الأسيرة في كافة مراحل نضالهم، والوقوف إلى جانبهم لصد هجمات الاحتلال المتكررة ضدهم.