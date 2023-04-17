وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في رفح يُنفذ مبادرة "إفطار صائم على الطريق" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن اعتقال خلية عسكرية من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: مؤامرات الاحتلال تتحطم على صخرة صمود الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية قادة الجهاد يواصلون عقد لقاءات رسمية ودينية وحزبية في العراق وكالة الرأي الفلسطينية النائب أبو سالم يدعو لإحياء ليلة 27 من رمضان في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 236 شهيداً ارتقوا داخل سجون الاحتلال منذ 1967 وكالة الرأي الفلسطينية أبو كويك: المقاومة أخذت على نفسها عهدا بتحرير كافة أبطالنا الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: ستبقى قضية الأسرى على رأس أولوياتنا وكالة الرأي الفلسطينية عباس يصل جدة للقاء محمد بن سلمان
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعلن اعتقال خلية عسكرية من الضفة

17 نيسان / أبريل 2023 05:35

ارشيف
ارشيف

الداخل المحتل- الرأي:

زعمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، اعتقالها خلية عسكرية من الضفة المحتلة تتبع لتنظيمي حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني.

وبحسب مصادر عبرية، فإن "الشاباك" اعتقل خلال الشهرين الأخيرين شابين من الضفة، هما "يوسف. م" و"مارسيل. م" في أعقاب تواصلهما مع "هدى. م" والحاج "محمد. ر" المنتمَين لحزب الله اللبناني.

وادعت أن الاثنين وافقا على العمل على تهريب الأسلحة للضفة الغربية والاتجار بها من خلال الاستعانة بجهات جنائية، وقاما بجمع معلومات حول نشاطات الاحتلال في الضفة والداخل، وتجنيد آخرين لتنفيذ عمليات عسكرية.

فيما أكدت المصادر، أن عناصر حزب الله تواصلوا مع الرجلين عبر برمجية تشفير و"إيميلات" خاصة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟