الاحتلال يعلن اعتقال خلية عسكرية من الضفة

الداخل المحتل- الرأي:

زعمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، اعتقالها خلية عسكرية من الضفة المحتلة تتبع لتنظيمي حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني.

وبحسب مصادر عبرية، فإن "الشاباك" اعتقل خلال الشهرين الأخيرين شابين من الضفة، هما "يوسف. م" و"مارسيل. م" في أعقاب تواصلهما مع "هدى. م" والحاج "محمد. ر" المنتمَين لحزب الله اللبناني.

وادعت أن الاثنين وافقا على العمل على تهريب الأسلحة للضفة الغربية والاتجار بها من خلال الاستعانة بجهات جنائية، وقاما بجمع معلومات حول نشاطات الاحتلال في الضفة والداخل، وتجنيد آخرين لتنفيذ عمليات عسكرية.

فيما أكدت المصادر، أن عناصر حزب الله تواصلوا مع الرجلين عبر برمجية تشفير و"إيميلات" خاصة.