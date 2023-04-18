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280 ألف مصلِ يحيون ليلة الـ 27 من شهر رمضان بالمسجد الأقصى

17 نيسان / أبريل 2023 09:32

280 ألف مصلِ يحيون ليلة الـ 27 من شهر رمضان بالمسجد الأقصى
280 ألف مصلِ يحيون ليلة الـ 27 من شهر رمضان بالمسجد الأقصى

 القدس المحتلة- وكالة الرأي

أحيا 280 ألف مصل ليلة القدر، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الاثنين،  إن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.

وتوافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، قبيل اعتكاف ليلة السابع وعشرين من شهر رمضان التي يتوقع أنها "ليلة القدر".

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد، فيما عززت قوات الاحتلال من تواجدها على بوابات الأقصى والحواجز المؤدية للقدس.

 

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