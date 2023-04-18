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4 فرق تخسر مرة واحدة و"العميد" يرفض الانصياع للقرار

18 نيسان / أبريل 2023 09:37

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تربع جبل المكبر على عرش النسخة الثالثة عشرة من دوري المحترفين، عن جدارة واستحقاق متسلحاً بأرقام لافتة، أبرزها وصوله للنقطة 55، بفارق نقطة واحدة عن شباب الخليل بطل النسخة الثانية عشرة.

ومنذ انطلاق المسابقة بلغت حصيلة الشباك 4598 هدفاً، ودون هلال القدس اسمه في سجلات الإبداع بتتويجه باللقب 4 مرات، بفارق لقب واحد عن شباب الخليل، ولقبين عن شباب الظاهرية، بينما اعتلى شباب الأمعري وترجي واد النيص ومركز بلاطة وجبل المكبر المنصات مرة واحدة.

وفرض شباب الأمعري بطل النسخة الأولى 2011، وهلال القدس بطل النسخة الثانية 2012، وشباب بلاطة بطل النسخة العاشرة 2020، وجبل المكبر بطل النسخة الأخيرة 2023، حضورهم بقوة، إذ تعرض المذكورون للخسارة خلال تلك المواسم مرة واحدة فقط.

وفي النسخة الثانية عشرة 2022، كشر شباب الخليل "العميد" عن أنيابه، ورفض الانصياع للقرار نهائياً، واختتم مشواره دون أن يتغير الرقم في خانة الخسارة، وهو الفريق الوحيد الذي اعتلى منصات التتويج دون أن يتذوق مرارة الانكسار حتى الآن، وهذا يحسب لـ"العميد".

وهناك بطلان هما ترجي واد النيص في النسخة الرابعة 2014، وهلال القدس في النسخة السابعة 2017، تعرضا للعدد الأكبر الذي يشير للخسارة بواقع 4 مرات.

واختلف العدد ما بين خسارتين إلى ثلاث في النسخ الأخرى المتبقية.

الأرقام المضيئة حاضرة بقوة في سجلات دوري المحترفين على مستوى النقاط والانتصارات والهجوم والدفاع والهدافين سيتم استعراضها في تقارير منفصلة عبر صفحات أيام الملاعب لإبراز الإنجازات.

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