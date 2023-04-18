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إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار بالقدس وانسحاب المنفذ

18 نيسان / أبريل 2023 09:46

عملية إطلاق نار في القدس المحتلة
عملية إطلاق نار في القدس المحتلة

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أصيب مستوطنان إسرائيليان بجراح متوسطة في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وقال الناطق بلسان شرطة الاحتلال بالقدس المحتلة: “إن الفرق الطبية قدمت الإسعافات الأولية في مكان وقوع حادث غير معتاد بالقرب من منطقة قبر شمعون في القدس”. 

وأفادت القناة 13 العبرية أن إصابتان بحالة متوسطة في عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس، فيما انسحب المنفذ من المكان.

وذكرت القناة 12 أن منفذ العملية كان يستقل مركبة، وأطلق النار على المارة وغادر المكان بعدها.

فيما أشارت قناة كان إلى أن المصابين هما من أتباع “بريسلاف” غادرا قبر “شمعون هتسديك” في سيارتهما، وفتح النار عليهما.

 واستنفرت شرطة الاحتلال قواتها بمشاركة عناصر حرس الحدود للبحث عن منفذ العملية الذي نجح بالفرار.

ودعت شرطة الاحتلال المستوطنين في الشيخ جراح إلى إغلاق المنازل وعدم الخروج منها، خوفاً من منفذ عملية إطلاق النار بالحي قبل قليل، بعد انسحابه من المكان.

يتبع..

عملية إطلاق نار في القدس المحتلة3 عملية إطلاق نار في القدس المحتلة2 عملية إطلاق نار في القدس المحتلة
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