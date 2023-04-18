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لإنقاص الوزن.. جرب سلطة البروتين والألياف وتخلص من دهون البطن

18 نيسان / أبريل 2023 10:05

How-Much-Protein-Do-You-Exactly-Need-For-Weight-Loss
How-Much-Protein-Do-You-Exactly-Need-For-Weight-Loss

غالبًا ما يصبح فقدان الوزن أمرًا صعبًا، قد تبحث عن خيارات يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، وتوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية وتحتوي على الكمية المناسبة من السعرات الحرارية فيها، يعد البروتين والألياف من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا رئيسيًا في عملية فقدان الوزن، يُنصح غالبًا بإضافة كميات مثالية من البروتين والألياف إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

 وقالت خبيرة التغذية Nmami Agarwal ، إن تناول  سلطة غنية بالبروتين والألياف يشعرك بالشبع ويساهم في إنقاص الوزن، موضحة في السطور القادمة أهمية دور البروتين والألياف في إنقاص الوزن.

البروتين والألياف لفقدان الوزن
البروتين :

يساعد إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي على إنقاص الوزن بعدة طرق، يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل من الشهية وينظم هرمونات الجوع، تعتبر الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات مشبعة وتقليل الجوع والشهية بشكل ملحوظ ، يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام.

الألياف :

يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي غني بالألياف على إنقاص الوزن ، وخاصة دهون البطن، وفقًا للدراسات ، تساعد الألياف في تقليل مخاطر دهون البطن، تعمل الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا على كبح الجوع وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية، من المعروف أيضًا أن الألياف تعزز صحة الجهاز الهضمي بأكثر من طريقة.

كيفية تحضير سلطة غنية بالبروتين والألياف لإنقاص الوزن:
 

كرنب مقطع وخس (يمكنك اختيار الخضار الورقية حسب اختيارك)

عدس من اختيارك

توت / تفاح / برتقال - اختر فاكهة من اختيارك

الصلصات: بلسميك وطحينة

ملح حسب الذوق

القليل من زيت الزيتون

البذور (قرع العسل  وعباد الشمس) لبعض الدهون الصحية والمزيد من البروتين، امزج كل هذه المكونات في وعاء اخلط جيدا وتناول الوجبة

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