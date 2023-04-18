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وزارة المالية تعلن صرف أموال زكاة الفطر لـ8 آلاف مستفيد

18 نيسان / أبريل 2023 11:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن صرف مبلغ مالي لنحو 8 آلاف موظف من أموال زكاة الفطر التي سددها الموظفون من مستحقاتهم.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب، وصل وكالة الرأي: تعلن وزارة المالية عن صرف مبلغ مالي لعدد (7970) موظف مستفيد، وبمبلغ إجمالي (970350) شيكل، من أموال زكاة الفطر التي تم تسديدها من مستحقات الموظفين".

وبينت أن عملية الصرف ستتم للمستفيدين الذين سجلوا لهذه الخدمة عبر صفحة الخدمات الالكترونية على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

 وذكرت أن صرف المبالغ المالية ستتم اليوم الثلاثاء 2023/04/18 عبر كافة فروع بنك البريد.

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