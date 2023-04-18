النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2512) الثلاثاء18/4/2023

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2512) الثلاثاء 18/4/2023
أخبار فلسطينية
الرئيس الفلسطيني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية
الكشف عن خلية تابعة لـ«فيلق القدس» و«حزب الله» في الضفة
280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك
دعم أوروبي بقيمة 26 مليون يورو لدفع مخصصات الأسر الفقيرة في فلسطين
وفد من “حماس” برئاسة هنية يصل السعودية
المفتي العام: صلاة عيد الفطر الساعة الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة صباحاً
المالية تعلن صرف أموال زكاة الفطر لـ8 آلاف مسفيد
أبو معمر: سنخوض معركة القدس دون تراجع أو تردد
أخبار إسرائيلية
رئيس إسرائيل يدعو إلى الوحدة مع إحياء بلاده لذكرى الهولوكوست
نتنياهو: سنواصل محاربة وكلاء إيران من حولنا
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا يقدمون 26 مليون يورو لدفع مخصصات الأسر الفلسطينية الأكثر احتياجا
الصين تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية
مظاهرة بهيوستن الأمريكية تنديدًا باعتداءات الاحتلال
إيران تنتقد صمت الغرب على انتهاك إسرائيل لحق الشعب والسجناء الفلسطينيين
دعم أوروبي بقيمة 26 مليون يورو لدفع مخصصات الأسر الفقيرة في فلسطين
أخبار عربية
رفض عربي ودولي لاقتحام المستوطنين باحاته.. المسجد الأقصى خط أحمر
البرلمان العربى يطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
مجموعة هاكرز إندونيسية تخترق مواقع وزارات إسرائيلية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة إسرائيلييْن في عملية إطلاق نار بالقدس- (فيديوهات)
رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.. 280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك- (صور)
بزعم تنفيذها عملية طعن.. الاحتلال يطلق النار على فلسطينية قرب الخليل- (فيديو)
9 أسابيع على إضراب المعلمين: الجميع يصرخ «وبعدين؟» ووزارة التعليم تهدد بفرض عقوبات «إدارية ومالية حازمة»
آلاف المستوطنين يدعمهم الجيش يعتدون على المواطنين في سلفيت و”هاكرز” إندونيسي اخترق مواقع وزارات إسرائيلية
يوم الأسير” ذكرى فلسطينية أليمة تنكأ جراح آلاف العوائل وتوحد الكل الفلسطي
الشرق الأوسط
الكشف عن خلية تابعة لـ«فيلق القدس» و«حزب الله» في الضفة
إصابة إسرائيليين بإطلاق نار في القدس الشرقية
في يوم الأسير الفلسطيني قرابة 5 آلاف في السجون الإسرائيلية
الاهرام المصرية
إصابة مستوطنين إسرائيليين اثنين في إطلاق نار بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية
المسجد الأقصى يمتلئ عن آخره بالمصلين في ليلة السابع والعشرين من رمضان
إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم
الشروق المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص الحي على فلسطيني شمال القدس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 صيادين فلسطينيين
الغد الأردنية
27 عاما على مجزرة قانا
حماس تستغل الفرصة وتعزز مكانتها
الفلسطينيون يحيون “يوم الأسير الفلسطيني” بفعاليات تضامنية ورافضة لعنصرية الاحتلال
الاحتلال يعتقل 4 صيادين قبالة شواطىء غزة
الشرق القطرية
" مجموعة هاكرز إندونيسية تخترق مواقع وزارات إسرائيلية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"حماس": عملية الشيخ جراح رد طبيعي على جرائم الاحتلال
"احنا ولادك يابا"... عندما خذلت الذاكرة المحرر "شلوف" أمام نجليه لحظة التحرر
المنفذ انسحب بسلام.. إصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار بالشيخ جراح
استمرار الهجمات الإلكترونية المركزة على الكيان
تزامنًا مع ليلة الـ 27.. قوات الاحتلال تغلق مداخل أريحا
حمد: الحشود بالأقصى تغيظ الاحتلال وقطعان مستوطنيه
زعارير: الأسرى بحاجة لتكاثف الجهود لنصرة قضيتهم والإفراج عنهم
خريشة: المقاومة أثبتت للاحتلال ولكل العالم أنَّ المساس بالأقصى خط أحمر
القدس المحلية
إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في الشيخ جراح بالقدس المحتلة
اعتقال 3 مواطنين وإصابة آخرين خلال اقتحام بلدة بيت أمر
وزير خارجية الاحتلال يتوجه على رأس وفد اقتصادي لأذربيجان
الاحتلال يؤجل محاكمة الصحفية لمى غوشة
وفد من "تيكا" التركية يزور جامعة القدس استعدادًا لافتتاح سكن الطالبات الداخلي
الهلال الأحمر: طواقمنا تعاملت مع 526 حالة مرضية في ليلة القدر
الحكم على مقدسي بالسجن 10 أشهر والإفراج عن 6 آخرين
قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا في الأغوار
انعاش مصل أجنبي في المسجد الأقصى
الحياة الجديدة
الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا لليوم ال11
إحياء يوم الأسير بوقفة إسناد ودعم للأسرى في عدة محافظات
إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال في جنين والخليل
قوات الاحتلال تنصب برجا عسكريا في بيت لحم
الاحتلال يقتحم حي الشيخ جراح ويفتش منازل
الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا لليوم ال11
جريدة الأيام
مخططات لبناء 2969 وحدة استيطانية بمستوطنات في القدس
بيت لحم: إصابة مواطنة برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عمليّة طعن
إصابة شاب بالرصاص قرب بيت حنينا وتواصل الاعتقالات في محافظات عدة
وقفات ومسيرات وفعاليات في يوم الأسير
نتنياهو: السلام مع السعودية سيمثل "قفزة هائلة" نحو إنهاء الصراع بالمنطقة
تونس: قوات الأمن تعتقل رئيس حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي
وكالة صفا
قوات الاحتلال تنصب برجًا عسكريًا جنوب بيت لحم
إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في الخليل
قوات الاحتلال تغلق مداخل أريحا
بحر يزور عائلة الشهيد "الرنتيسي" ويهاتف زوجة الشهيد "الوزير"
"واعد": استفراد الاحتلال بالأسير خضر عدنان لا يبعث على الاطمئنان
لجنة دعم للصحفيين تحذر من تعذيب الأسرى الصحفيين
وكالة الرأي الفلسطينية
المفتي العام: صلاة عيد الفطر الساعة 5:35 صباحاً
الأسير خضر عدنان مضرب عن الطعام لليوم الـ73 بوضع صحي خطير
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت أمر بينهم طفل
حماس تدعو أهالي القدس لحماية منفذ عملية الشيخ جراح
قوات الاحتلال تقتحم حي الشيخ جراح وتفتش منازل
إجراءات مشددة للاحتلال على حاجز الحمرا في الأغوار لليوم الـ11
فلسطين اليوم
لليوم الـ73.. الأسير الشيخ عدنان يواصل إضرابه في سجون الاحتلال
اليوم عبر البنوك.. صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة
إطلاق نار يستهدف مستوطنة "ميراف" شرق جنين
بالفيديو قوات الاحتلال تحاصر مبنى في الشيخ جراح بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار
سما نيوز
بالفيديو: إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح
لجنة أممية تطالب السلطة الفلسطينية بتحمل المسؤولية عن الأسرى الإسرائيليين في غزة
رغم إجراءات الاحتلال.. 280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى (صور)
وفد من قيادة "حماس" يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ سنوات
الإسرائيليون يبحثون عن إجابة لسؤال: هل تندلع حرب شاملة قريبا؟
الخارجية: شعبنا متمسك بمقدساته وحقوقه رغم جبروت الاحتلال وتخاذل المجتمع الدولي
إصابات بالرصاص والغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
إصابة مواطنة في هجمات للمستوطنين جنوب نابلس
حزب الشعب يدعو للالتفاف حول الأسرى ويطالب بالتدخل لحمايتهم
عرب 48
الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا في الأغوار منذ 11 يوما
نادي الأسير: المعتقلون الإداريون بسجون الاحتلال تجاوز الألف
وكالة وفا
(محدث) المفتي العام: صلاة عيد الفطر المبارك ا ...
الخارجية: شعبنا متمسك بمقدساته وحقوقه رغم جبر ...
الاحتلال يقتحم حي الشيخ جراح ويفتش منازل
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 نيسان (أبريل)
- 2002م سرية الاقتحام والانتقام لحركة الجهاد الإسلامي تقتحم مغتصبة نتساريم وتوقع عدداً من الإصابات ويستشهد اثنان من السرية هما محمد ياسر ارحيم، وسالم محمد حسونة.
- 1996م حكومة إسرائيل برئاسة شمعون بيريز (ولد عام 1923) ترتكب مجزرة دموية في بلدة قانا، في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 102ممن الأطفال والنساء اللبنانيين في لحظة واحدة، حين قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مقراً تابعاً لقوات حفظ السلام الدولية. جاءت المجزرة في نطاق عملية عسكرية موسعة شنّتها إسرائيل على لبنان ودعتها "حملة عناقيد الغضب"، واستهدفت فيها تدمير البنية التحتية للبنان، وقد حملت الأمم المتحدة تل أبيب مسؤولية ارتكاب المجزرة، إلا أن الولايات المتحدة عارضت ذلك بقوة.
- 1984م انعقد مؤتمر "فاس" بالمغرب ليناقش إعلان قرار الكنيست الصهيونيّ اعتبار القدس عاصمة لـ (إسرائيل).
- 1967م زحفُ أربعين ألف إسرائيلي باتجاه الضفة الغربية مطالبين حكومتهم بضمها إلى إسرائيل (قبل أقل من شهرين من حرب حزيران/ يونيو).
- 1948م جيش الانتداب البريطاني ينسحب من مدينة طبريا في فلسطين والجماعات اليهودية المسلحة تقوم باحتلالها دون مقاومة.
- 18/4/2012 الافراج عن الاسير خضر عدنان من سجون الاحتلال بعد اضراب عن الطعام دام اكثر من 50 يوما.