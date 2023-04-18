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شرطة البلديات بخانيونس تتلف 600 كيلو فراولة فاسدة

18 نيسان / أبريل 2023 12:19

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غزة- وكالة الرأي 

أتلفت شرطة البلديات ومباحث التموين بمحافظة خان يونس كمية من الفراولة بعد ضبطها لدى أحد التجار وعليها علامات فساد ظاهري أثناء جولة قامت بها برفقة موظفي بلدية خان يونس في منطقة السكة وسط المدينة.

وذكر المقدم طلعت عصفور مدير شرطة بلديات خان يونس أنه تم ضبط 600 كيلو جرام من الفراولة الفاسدة لدى أحد البائعين.

وأشار إلى أنه تبين من خلال الفحص الظاهري ظهور علامات فساد وانبعاث رائحة كريهة من الكمية الموجودة لديه.

وأكد المقدم عصفور أنه على الفور تم التحفظ على الكمية وكتابة محاظر ضبط وإتلاف بحق البائع، لافتاً إلى أنه تم إتلافها بالكامل حسب الأصول المتبعة.

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