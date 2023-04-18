الإعلام الحكومي يهنئ موظفيه بحلول عيد الفطر السعيد

غزة - وكالة الرأي:

هنأ رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، موظفي المكتب بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وذلك في جولة ميدانية برفقة مجلس المكتب للمقر الرئيسي وشبكة الرأي الفلسطينية وطواقمها في وكالة الرأي واذاعة الرأي.

وتقدم معروف بالتهنئة الحارة للموظفين بهذه المناسبة، سائلاً المولى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يجعل كل أيامهم أيام خيرٍ وطاعات.

وتمنى أن يحل العيد هذا العام على شعبنا الفلسطيني وهم ينعمون بالأمن والأمان بعيداً عن غدر وبطش الاحتلال، راجياً من الله أن تكون صلاة العيد القادم في باحات الأقصى الشريف وقد تحررت أرض فلسطين من دنس الاحتلال.

وأكد معروف على أن المكتب قد اجتهد في تقديم هذه المعايدة بالشكل اللائق تقديراً لما بذله الموظف من جهدٍ متواصل في إيصال الرسالة الإعلامية بأبهى صورها.

وشكر الموظفون رئاسة المكتب على هذه اللفتة الطيبة، والتي من شأنها إدخال الفرحة عليهم وتوطيد العلاقة بين الموظفين.