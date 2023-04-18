بكيرات: الاحتلال يسعى لتفريغ الأقصى بعد حشود المصلين الكبيرة

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

حذر نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، من سعي الاحتلال لتفريغ المسجد الأقصى المبارك، بعد الحشود المهولة من المصلين والمعتكفين خلال ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوضح بكيرات أن الاحتلال يحاول تفريغ الأقصى عبر الاعتقال أو الإبعاد والملاحقة للمرابطين والمعتكفين في المسجد، مشدداً على أن توافد الأعداد المهولة للأقصى والتي قُدرت بأكثر من ربع مليون مصلٍ، رغم القيود العسكرية، أفقد الاحتلال صوابه، وجعله يعاود التفكير بسياسة تفريغ الأقصى بسبل جديدة.

وذكر أن سلوك الاحتلال في الأقصى بعد قرار منع اقتحامات المستوطنين وفرض الاعتكاف بالقوة، يدلل على تخبط كبير لدى قادة الاحتلال، داعياً في الوقت ذاته إلى مواصلة الاعتكاف والرباط في الأقصى حتى عيد الفطر.

وأشار إلى أن ملاحقة واعتقال المرابطين في الأقصى هي رسالة تخويف لثنيهم عن مواصلة الاعتكاف والرباط بالمسجد، مبيناً أن الثبات واستمرار الاعتكاف هو الرد الطبيعي على كافة إجراءات الاحتلال.

وأدى أكثر من ربع مليون مصلٍ الليلة الماضية، صلاة القيام في باحات المسجد الأقصى المبارك، والتي تصادف ليلة السابع وعشرين من شهر رمضان.

وأحيا نحو 300 ألف مصلٍ ليلة الـ27 من رمضان في المسجد الأقصى، وسط أجواءٍ روحانية وإيمانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.

وتوافدت حشود غفيرة إلى المسجد الأقصى في رسالة ثباتٍ وتحدٍ للاحتلال والمستوطنين، واعتداءاتهم على المعتكفين بالمسجد المبارك خلال الأيام الماضية.

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان، رداً على مخططات الاحتلال التهويدية بحق المسجد وبحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.