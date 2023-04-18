8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

جنين - وكالة الرأي:

أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، إن ستة مواطنين وصلوا مستشفى جنين الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال ووحدات خاصة "مستعربين"، المخيم، فيما وصلت إصابتان في الأطراف أيضا، إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأفادت مصادر محلية، بأن مِن بين المصابين مسنة (68 عاماً) وقد أصيبت برصاصة في يدها، ومسعف أصيب بشظايا.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، ترافقها جرافتان عسكريتان، مشيرة إلى أن وحدات خاصة انتشرت داخل عدد من المنازل وعلى أسطح العمارات.

بينما منعت قوات الاحتلال طواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وأطلقت الرصاص صوب مركبة إسعاف.

وتابعت: أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات في أجواء مدينة جنين ومخيمها.