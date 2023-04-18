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الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية للشيخ جراح ويضيق على سكانه.

18 نيسان / أبريل 2023 09:30

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملة عسكرية على حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية لتأمين المستوطنين بحي الشيخ جرّاح بعد عملية إطلاق النار صباح اليوم.

 واعتدت قوات الاحتلال على أهالي الحي، فيما اعتقلت شابًا بعد محاولته الدفاع عن نفسه بسبب اعتداء المستوطنين عليه. وأفرجت قوات الاحتلال عن الشاب أدهم السلايمة من الشيخ جراح، شرط الحبس المنزلي والإبعاد عن القدس مدة أسبوع، علمًا أنه اعتُقل صباح اليوم بعد الاعتداء عليه.

وأصيب مستوطنان صباح اليوم، في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، فيما انسحب المنفذ من المكان.
 
وأظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق الشاب النار صوب مركبة المستوطنين، وانسحابه من مكان إطلاق النار.
 
واستنفرت قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار، وطلبت من المستوطنين إغلاق المنازل وعدم الخروج منها.
 
وفرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا في الحي، واقتحمت مسجدا واعتقلت عددًا من الشبان.

وبارك الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، عملية إطلاق النار البطولية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين.
 
وأكد حمادة على أن عملية الشيخ جراح البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال، خاصة في القدس والمسجد الأقصى والذي يتعرض لعدوان بشع.

ودعا أهلنا في القدس لحماية البطل منفذ العملية والتعمية عنه بكل الطرق والوسائل، محذرًا قوات الاحتلال من مغبة استمرار العدوان.

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