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70 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

19 نيسان / أبريل 2023 12:02

70 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
70 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

القدس المحتلة- وكالة الرأي

أدى أكثر من 70 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان الفضيل.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 70 ألف مصلٍّ أدوا فرض العشاء وسنة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات والقيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.

وأم المصلين، خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، حيث امتلأت ساحات المسجد ومصلياته المسقوفة بالمعتكفين. وسيرت قوافل الأقصى اليوم 18 حافلة لأهالي مدينة طيرة في الداخل المحتل، لأداء صلوات العصر والمغرب والعشاء والتراويح في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه وشاركت آلاف النساء من القدس والضفة والداخل المحتل، في اعمار المسجد الأقصى وأداء الصلاة في رحابه.

 

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