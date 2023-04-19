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حمدونة: 160 طفل فلسطيني معتقل سيحرمون من ملابس العيد

19 نيسان / أبريل 2023 12:23

حمدونة: 160 طفل فلسطيني معتقل سيحرمون من ملابس العيد
حمدونة: 160 طفل فلسطيني معتقل سيحرمون من ملابس العيد

غزة- وكالة الرأي

قال الباحث المختص فى قضايا الأسرى د.رأفت حمدونة، إن  (160) طفل فلسطينى معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محرومين من ملابس العيد كنظرائهم من الأطفال.

وأضاف حمدونة، في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، أن الأطفال الأسرى يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف اتفاقية حقوق الطفل وكل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ولفقدانهم العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الاسرائيلى للافراج عنهم لقضاء العيد فى بيوتهم ومع نظرائهم الأطفال وزملاء الدراسة .

ودعا وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على قضية الأطفال لما تحمل من رسالة وطنية وانسانية، ومن الناحية القانونية تقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق أجهزة الأمن التى تعتقلهم وتمارس الارهاب بحقهم  متجاوزة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال .

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