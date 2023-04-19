النوم الجيد يساعد على التركيز ويحسن المزاج

الرياضة من الأساسيات المهمة في حياتنا وينصح دائما بممارسة الرياضة يوميا حيث انها تعززصحة القلب والأوعية الدموية ، وزيادة كتلة العضلات الهزيلة، وتحسين القدرة على التحمل، وأكثر من ذلك، ولكن كل هذه "الأهداف" تتطلب النوم فإن التمارين الرياضية لا تحقق هذه الفوائد. "إذا كنت لا تنام ، فإنك تقوض جسدك."

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth يمنح النوم جسمك وقتًا للتعافي والحفاظ على الطاقة وإصلاح وبناء العضلات التي تعمل أثناء التمرين، وعندما نحصل على قسط كافٍ من النوم الجيد ، ينتج الجسم هرمون النمو خلال الطفولة والمراهقة ، هرمون النمو يجعلنا ننمو، عندما نتقدم في السن ، يساعدنا ذلك في بناء العضلات الخالية من الدهون ويساعد أجسامنا على الإصلاح عندما نمزق أنفسنا أثناء التمرين الشاق". "هرمون النمو ضروري للتعافي الرياضي."

هل يمكن أن تساعدك التمارين على النوم؟ قطعاً وإذا لم تكن قد اختبرت هذا الإرهاق الفوري المسبب للنوم الذي قد يواجهه المرء بعد يوم من المشي لمسافات طويلة أو فصل معسكر تدريب مرهق ، فهناك الكثير من الأبحاث العلمية لدعم هذا الادعاء أيضًا.

في إحدى الدراسات ، قام الأفراد الذين تم الإبلاغ عن وقت نومهم أقل من 6.5 ساعة بتدريبات متوسطة الشدة (فكر في المشي أو ركوب دراجة ثابتة أو الجري أو المشي على جهاز المشي) أربع مرات في الأسبوع لمدة ستة أسابيع. ( 3 ) في نهاية التجربة ، أفادوا بأنهم حصلوا على 75 دقيقة إضافية من النوم كل ليلة - أكثر مما ساعد أي دواء في تحقيقه ، وفقًا لمؤلفي الدراسة.

ممارسة الرياضة في الواقع لها تأثير كيميائي على الدماغ حيث ينتج عن النشاط البدني المزيد من الأدينوزين في الدماغ ، والأدينوزين يجعلنا نشعر بالنعاس كلما عملنا بجهد أكبر ، كلما دفعنا أكثر بهذه المادة الكيميائية للنوم."

إن التمرين يساعدك أيضًا في الحفاظ على إيقاعك اليومي (أي ساعة جسمك الداخلية). "التمرين يساعد جسمك على فهم الجدول الزمني الذي يعمل عليه ؛ والتمارين الصباحية تهيئ جسمك للنوم بشكل أفضل في الليل ".

ولكن ماذا عن التمارين في وقت متأخر من اليوم؟ في حين أنه من الممكن أن تجعلك ممارسة الرياضة في الليل مستيقظًا لفترة أطول ، يقول العلم إن الأمر يتعلق باختيار النوع المناسب من التمارين وإيجاد جدول التمرين المناسب لك.

وفقًا للبحث ، فإن الأشخاص الذين أبلغوا عن بذل مجهود أكبر قبل النوم كانوا في الواقع أكثر كفاءة في النوم؛ كما أنهم ينامون بشكل أسرع ، وينامون بشكل أعمق ، ويستيقظون أقل أثناء الليل، وجدت دراسة أخرى أن التدريبات متوسطة الشدة قبل النوم ساعدت في تهدئة قلق ما قبل النوم.

ومع ذلك ، ربما يكون من الأفضل لك التمسك بالتمارين منخفضة الكثافة مثل اليوجا أو البيلاتيس أو الباري ، إذا كنت تخطط للتعرق بالقرب من وقت النوم. وجدت الأبحاث أن التمارين عالية الكثافة قد ثبت أنها تؤخر بدء النوم ، ربما بسبب زيادة معدل ضربات القلب بعد وقت الصالة الرياضية.

هل يساعد الحصول على نوم أفضل في التمرين؟

مرة أخرى ، الإجابة المختصرة هي نعم كلما كنت مرتاحًا بشكل أفضل ، كانت وظائف عقلك وجسمك أفضل - وهذا يشمل صالة الألعاب الرياضية. أظهرت دراسة أن النوم الكافي يساعد في تحفيز الناس على الالتزام بخطط التمرين الخاصة بهم وممارسة التمارين في اليوم التالي . كلما زاد وقت نوم الأفراد في الدراسة ، زادت احتمالية إكمالهم لنظام التمرين.

الحصول على قسط كافٍ من النوم لا يمنحك فقط المزيد من القوة لتحقيق أقصى قدر من التمرين ، ولكن تأثيره على التركيز والمزاج والتركيز يمكن أن يجعلك أكثر كفاءة وأكثر استعدادًا لهذا التمرين".