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حماس: ما كشفه الإعلام العبري يؤكد بسالة مقاتلي القسام

19 نيسان / أبريل 2023 09:46

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي:

اعتبرت حركة حماس ما كشفته وسائل إعلام عبريةـ، من بعض تفاصيل إحدى عمليات كتائب القسام بالإنزال خلف خطوط "العدو" في معركة العصف المأكول، يشكل جزءاً بسيطاً من البطولة والبسالة التي تحلى بها مقاتلي القسام، وقدرتهم على إرباك جيش الاحتلال، وخداع كل منظومته الأمنية، وامتلاك القسام عبر استخباراته معلومات دقيقة عن جيش الاحتلال أثناء المعركة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، إن تفاصيل هذه العملية يؤكد أن قضية الأسرى تشكل محوراً مركزياً في المسار العملياتي أثناء المعارك التي تخوضها كتائب القسام، وأن تحرير الأسرى يشكل اولوية عملية لقيادة القسام.

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