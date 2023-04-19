لأول مرة.. الكشف عن محاولة القسام أسر جندي عام 2014

غزة - وكالة الرأي:

كشفت القناة "12" العبرية، مساء أمس الثلاثاء، عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد جنوده بداية معركة "العصف المأكول" عام 2014 خلال عملية نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام قرب كيبوتس "نير عام" داخل الأراضي المحتلة شمال قطاع غزة، بعد وقوعه بيد أحد مقاتلي القسام.

وبثت القناة مشاهد مصورة من طائرة مسيرة لاقتراب أحد مقاتلي القسام من جيب عسكري بعد أن استهدفه مقاتلون من الكتائب في كمين صبيحة 21 يوليو/ تموز 2014، وخروج نحو 10 مقاتلين عبر فتحة أحد الأنفاق.

وأظهر الفيديو محاولة مقاتل القسام أسر الجندي "نداف غولدباخر" الذي لم يبين التقرير إذا ما كان حيًا أم ميتًا وقتها، وهو داخل الجيب العسكري، قبل أن تستهدفهما طائرة مُسيرة إسرائيلية بصاروخ.

وقال أحد مسؤولي تشغيل طائرات الاستطلاع الهجومية عن تلك الحادثة، إنه لم يكن يرغب بتكرار عملية اختطاف الجندي جلعاد شاليط، فتقرر استهداف الجيب.

وبين التقرير أن "المعلومات خلال استهداف الجيب كانت تفيد بوجود 4 جنود داخله وأن القرار اتخذ على الرغم من إمكانية مقتلهم جميعًا، إذ تقرر تفعيل منظومة "حنيبعل" لمنع عملية الخطف والتي تنص على إحباط الخطف حتى لو كان الثمن حياة المخطوف.

في حين قتل في تلك العملية 4 جنود بينهم ضباط، ثلاثة منهم باشتباك مع مقاتلي القسام خارج الجيب بينما قتل الرابع في استهداف طائرات الجيش للجيب لإحباط عملية الخطف.

وقالت عائلات قتلى العملية إن الجيش حاول طيلة تلك السنوات التكتم على ما دار في ذلك اليوم وإخفاء حقيقة استهدافه للجندي منعًا لتحويلها إلى فضيحة مدوية.