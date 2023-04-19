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الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديداً

19 نيسان / أبريل 2023 12:03

جنيف - وكالة الرأي:

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن فيروس كورونا ” كوفيد 19″ لا يزال يمثل تهديدا وقد يتسبب في مزيد من المشكلات قبل أن يستقر الفيروس في نمط يمكن التنبؤ به.

وقالت الصحة العالمية إنها سجلت في الأيام الـ28 الماضية أكثر من 23 ألف حالة وفاة وثلاثة ملايين مصابا بفيروس كورونا في سياق انخفاض أعداد فحوص الكشف عن الفيروس إلى حدّ كبير.

وبينما تسجّل الأرقام تراجعاً فإنّ عدد الذين يموتون لا يزال مرتفعا وكذلك عدد الناس الذي يصابون بالمرض، بحسب ما أعلن مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحفي.

وقال إنّ الفيروسات التنفّسية لا تنتقل من مرحلة الجائحة إلى مرحلة المرض المستوطن إنّما تنتقل إلى مستويات أدنى من النشاط مع احتمال بلوغها مستويات قياسية وبائية موسمية.

وأضاف راين "أن الجائحة ليست زرّاً يتمّ إطفاؤه"، مضيفاً "إنّما سنرى على الأرجح … طريقاً وعراً باتجاه نمط يمكن التنبّؤ به بشكل أكبر".

وتجتمع لجنة الطوارئ المعنية بكوفيد-19 في المنظمة، مرّة كل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن تعقد اجتماعها المقبل مطلع أيار (مايو).

وعلى غرار ما فعلت في اجتماعاتها السابقة، ستتّخذ قراراً بشأن ما إذا كان الفيروس لا يزال يمثل حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية، وهي حالة الطوارئ القصوى التي يمكن للمنظمة أن تعلنها.

وكانت المنظمة أعلنت في 30 كانون الثاني (يناير) 2020 كوفيد-19، حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية، ويومها كانت أعداد المصابين المسجّلة خارج الصين تقلّ عن 100 مصابا وصفر وفاة.

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