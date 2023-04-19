وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطلق خدمات الصحة النفسية لمرضى السرطان وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنهي الاستعدادات لحفل إعلان الفائزين بجائزة البحث العلمي 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتى من نابلس بزعم تنفيذه عملية الشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات وجمعية البريج للتأهيل تعقدان ورشة عمل وكالة الرأي الفلسطينية العمل تستقبل وفداً من نقابة صيادلة فلسطين لبحث ملفات هامة وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال والمرأة" تناقشان العديد من القضايا المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديداً وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنهي كافة استعداداتها لاستقبال العيد وكالة الرأي الفلسطينية الحكم على أسير مقدسي بالسجن 30 عامًا بزعم دهس جنود
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تنهي الاستعدادات لحفل إعلان الفائزين بجائزة البحث العلمي 2022

19 نيسان / أبريل 2023 12:33

غزةوكالة الرأي:

أنهى التعليم العالي كافة الاستعدادات لتنظيم حفل إعلان وتكريم الفائزين بجائزة البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي للعام 2022، حيث سيعقد الحفل يوم الثلاثاء 25/4/2023 بمقر الوزارة في غزة الساعة 10:30 صباحاً.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن الجائزة في يناير من العام الحالي وأتاحت الفرصة للباحثين للتقدّم لها، حيث تتمحور المسابقة حول 4 مجالات رئيسية هي: جائزة مؤسسات التعليم العالي في البحث العلمي، جائزة الإنتاج البحثي، جائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه.

 أما المجال الرابع وهو جائزة التميز البحثي لطلبة البكالوريوس، فسيتم إعلان وتكريم الفائزين بها في أواخر شهر يونيو من العام الحالي بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني حيث إنها تستهدف أبحاث الطلبة الخريجين لدرجة البكالوريوس.

يشار إلى أن جائزة البحث العلمي للعام 2022 جاءت انطلاقاً من إيمان وزارة التربية والتعليم العالي بأهمية دعم أنشطة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وحرصاً منها على تشجيع إجراء الأنشطة البحثية الأصيلة المختلفة، وتحقيق تنمية ثقافية علمية متميزة من خلال إيجاد بنية بحثية مستدامة، وصولاً إلى توظيف أمثل لأنشطة البحث العلمي ونتائجها بهدف الوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟