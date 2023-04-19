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حكومة الاحتلال تخصص مليارات الشواكل لتوسيع المستوطنات

19 نيسان / أبريل 2023 01:17

أرشيف
أرشيف

القدس المحتلةوكالة الرأي:

ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، على توافق كل من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مع وزيرة النقل ميري ريغيف، على تخصيص مليارات الشواكل بهدف تطوير الطرق والبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

ووفقاً للمصدر العبري، فإن المبالغ ستخصص من الموازنة العامة كل عام.

وستتضمن تخصيص نصف مليار شيكل لتوسيع الطريق من مفترق مستوطنة "ارئيل" وحتى تفوح.

وسيخصص 136 مليون شيكل لتوسيع طرق للوصول لمستوطنة "بيت إيل".

وتم رصد مبلغ 2 مليار شيكل لتطوير طريق 60 الاستيطاني.

كما تم رصد مبلغ 156 مليون شيكل لتطوير مفترق وطرق رئيسية قرب العيسوية لصالح المستوطنين، و80 مليون لتوسيع الطىيق الدائري الشرقي بالقدس.

وتشمل الخطة متعددة السنوات تطوير طرق استيطانية أخرى في محيط نابلس وسلفيت وقلقيلية.

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