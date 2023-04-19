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مستوطنون يهدمون عددًا من محال البلدة القديمة بالخليل

19 نيسان / أبريل 2023 03:27

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

هدم مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال، اليوم الأربعاء، عددا من المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل.

وذكر مدير عام لجنة الإعمار عماد حمدان، أن مستوطنين هدموا بحماية من قوات الاحتلال نحو خمسة محال تجارية تقع في السوق المعروف بسوق العتق "الرايش" قرب مسجد السنية، داخل منطقة الحسبة القديمة.

وأكد أن تلك المنطقة مغلقة ومعزولة بالكامل من قبل قوات الاحتلال منذ أكثر من 25 عاما، ويُمنع على المواطنين وأصحابها دخولها أو الوصول إليها، وبالمقابل، هي مفتوحة بالكامل أمام المستوطنين، الذين قاموا وبحماية من قوات الاحتلال بهدم 5 منها، تمهيدا للاستيلاء على الأرض وبناء وحدات استيطانية جديدة مكانها.

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