13 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

الضفة الغربية المحتلة - وكالة الرأي:

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 13 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإعطاب آلية عسكرية، واندلاع مواجهات.

وأطلق مقاومون النار صوب حاجز حوارة في نابلس، ومستوطنة "افني حيفتس" المقامة على أراضي المواطنين في طولكرم، كما اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية في جنين.

وتمكن الشباب الثائر من إعطاب آلية عسكرية لجيش الاحتلال خلال مواجهات في نحالين ببيت لحم.

واندلعت مواجهات في 7 نقاط بمناطق متفرقة، شهدتها مناطق رام الله وجنين وأريحا وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 31 آذار/ مارس 2023 حتى 06 نيسان/ أبريل 2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 368 عملاً مقاوماً، بينها 56 عملية إطلاق نار، أسفرت عن تسعة جرحى بصفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.